Furti auto - Biagianti LoJack | Il ladro di auto è diventato sempre più tecnologico

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il responsabile sicurezza diItalia racconta come si sono evolute nel tempo le tecniche di chi rubae di chi lavora per prevenire ie recuperare i veicoli.

Il punto sulla prevenzione dei Furti e le tecniche per il recupero dei veicoli, in un confronto organizzato dall’Adnkronos in collaborazione con LoJack Italia. Continua a leggere>>

Ottaviano : Carabinieri contro i furti di auto , 3 persone in manette . Tra gli arnesi centraline per aggirare i sistemi elettronici dei veicoli Un’ auto sospetta segnalata molte volte nelle strade vesuviane, all’interno tre volti conosciuti ai Carabinieri della sezione operativa di castello di ... Continua a leggere>>

Catania, incastrato dalle telecamere: 30enne arrestato per tentato furto - Catania, ruba uno scooter per derubare un bar e una nota ditta della zona industriale ma, in entrambi i casi, il colpo non riesce: arrestato un 30enne per (tentato) furto.

Continua a leggere>>

Fiat Panda 1.2 Active EasyPower del 2021 usata a Rivoli - Annuncio vendita Fiat Panda 1.2 Active EasyPower usata del 2021 a Rivoli, Torino nella sezione auto usate di automoto.it ...

Continua a leggere>>

Dacia Duster 1.6 SCe GPL 4x2 Techroad del 2019 usata a Rivoli - Annuncio vendita Dacia Duster 1.6 SCe GPL 4x2 Techroad usata del 2019 a Rivoli, Torino nella sezione auto usate di automoto.it ...

Continua a leggere>>