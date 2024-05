Medici Milano contro decreto liste attesa Schillaci - ' non escluso ricorso Tar'

Il ministro della Salute , Orazio Schillaci , ha annuncia to un imminente decreto per affrontare uno dei problemi cronici del sistema sanitario italiano: i lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici. Durante la conferenza di Fratelli d’Italia a Pescara, il ministro ha ... Continua a leggere>>

Il ministro della Salute , Orazio Schillaci , ha annuncia to un imminente decreto per affrontare uno dei problemi cronici del sistema sanitario italiano: i lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici. Durante la conferenza di Fratelli d’Italia a Pescara, il ministro ha ... Continua a leggere>>

Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - L'appropriatezza prescrittiva contro le Liste d'attesa . Dovrebbe essere questa la strategia che il ministero della Salute metterà in campo in un decreto che arriverà nei prossimi giorni per aggredire i tempi ormai insostenibili - come lamentano gli italiani in ... Continua a leggere>>

liste d'attesa 'insostenibili' per gli italiani, in arrivo decreto per tagliarle - Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - L'appropriatezza prescrittiva contro le liste d'attesa. Dovrebbe essere questa la strategia che il ministero della Salute metterà in campo in un decreto che arriverà ...

Continua a leggere>>

Lazio – La sanità pubblica ha liste di attesa troppo lunghe Se vai dal privato hai diritto ad un rimborso - La legge prevede che, in caso di attese oltre il limite prescritto, i cittadini possano optare per cure private intramoenia, prenotando direttamente e chiedendo successivamente il rimborso ...

Continua a leggere>>

Il governo ha un piano per le liste d'attesa nella sanità. Per i medici, però, è una "cura palliativa" - Il ministro Schillaci annuncia un decreto per aiutare i medici a definire l'appropriatezza delle prescizioni evitando quelle superflue che intasano gli ...

Continua a leggere>>