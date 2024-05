Incidenti sul lavoro - l’accorato appello di un operaio | Non chiamatele morti bianche

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ieri, 1 Maggio, Festa dei Lavoratori, è morto Giuseppe Mastrangelo,di 59 anni, travolto da un muletto. Oggi due nuove vittime nel Napoletano. Riceviamo e pubblichiamo l’di Marco Bazzoni,metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Firenze. Questo è un accorato. Per favore, nonmai più “”. Non lo sono. E’ un termine che offende, ed offende in particolar modo i familiari e la memoria delle vittime del. Questehanno molte cause che devono essere rimosse e portano a ignorare le norme per la sicurezza sul. Certo non si tratta diinevitabili o tragiche fatalità. Se pensiamo alle famiglie che non ...