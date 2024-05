Scommesse | Tonali squalificato dalla FA per due mesi con pena sospesa - può giocare dal 27 agosto

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sandroè statoper dueFA per aver autodenunciato di aver scommesso sulle partite anche da tesserato del Newcastle, ma laper tutta la stagione 2024/2025 e per questo motivo potrà tornare aa partire dal giorno successivo alla squalifica impostaFigc, di dieci, con scadenza fissata al 27. Lo ha comunicato lo stesso club inglese con un comunicato ufficiale. Così scrive il club bianconero dei Magpies sulla situazione dell’ex Milan: “Il centrocampista Sandroè stato sospeso per duedal calcio competitivo da una Commissione di regolamentazione indipendente dopo aver autodichiarato violazioni delle regole ...

La squadra di Howe ha superato ai rigori il quinto turno di FA Cup, ad 'assistere' al match in tribuna c'era un tifoso speciale. L'ex centrocampista del Milan s'è goduto tutto in diretta, dal vivo.Continua a leggere Continua a leggere>>

Da quando le hanno legalizzate, nello sport americano le scommesse sono diventate un vero problema. Nel basket, in Nfl, nel baseball, e a livello universitario. E così si arriva al caso Porter . Jontay Porter è – era – il centro dei Toronto Raptors: L’Nba lo ha squalificato a vita per aver piazzato ... Continua a leggere>>

tonali punito anche in Inghilterra per il caso scommesse: quando tornerà dalla squalifica - Sandro tonali è stato squalificato per due mesi con pena sospesa per aver violato le regole sulle scommesse della Football Association: cosa cambia per ...

Continua a leggere>>

Londra, di fatto, ha deciso di non prolungare la sanzione italiana. Il giocatore tornerà in campo a fine agosto - Sandro tonali tornerà in campo a fine agosto, al termine della squalificagli impostagli dalla Figc. La Football Association, la federazione inglese, ha infatti deciso di non prolungare la sanzione ...

Continua a leggere>>

tonali, DUE MESI DI SQUALIFICA CON SOSPENSIVA PER LE SCOMMESSE IN INGHILTERRA - Due mesi di squalifica con la condizionale. È questa la pena che la federcalcio inglese ha deciso di comminare a Sandro tonali per le 50 scommesse ...

Continua a leggere>>