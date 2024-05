Sottotono della pelle | guida step by step su come capire il tuo e valorizzarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non tutti sanno di cosa si tratta, ma quasi certamente tutti o quasi ne avrete sentito parlare, soprattutto in relazione ai principi dell’armocromia. Parliamo del, uno degli elementi più importanti quando si tratta di make up e di quali colori applicare sul volto, per donarci un aspetto assolutamente unico e armonioso. Una cosa diversa sia dal tono che dal sovratonocute (la colorazionestessa) e che, insieme, aiutano ala tipologia del nostro incarnato e quali sono i colori che maggiormente ci valorizzano, virando su un makeup ad hoc che enfatizzi al meglio le nostre caratteristiche naturali. Masi fail? Ecco una mini ...