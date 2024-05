Film Scudetto Napoli - c’è anche un messaggio speciale di Spalletti – VIDEO

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sabato 4 maggio sarà disponibile nelle sale cinematografiche ilsullodeldi Lucianoinerente all’uscita del. Loconquistato dalnella scorsa stagione è ancora vivo nei ricordi di ogni tifoso azzurro, nonostante la stagione attuale non sia andata come si sperava. I tifosi azzurri potranno presto ripercorrere la splendida cavalcata delnella scorsa stagione, con ilsulloche sarà disponibile sabato. Sui proprio canali social, ilha fatto uscire alcuni spoiler dele non solo. Pochi istanti fa è arrivato il...

napoli, dopo il film sullo scudetto ci sarà anche una serie tv - Oltre al film evento dedicato allo scudetto del napoli dal titolo "Sarò con te", in proiezione al cinema da sabato 4 maggio e in anteprima già venerdì 3 in tantissimi cinema in occasione dell'ultimo ...

napoli, film scudetto “Sarò con te”: la squadra stasera sarà al cinema - E pure il tecnico dello scudetto. Spalletti, si sa ... C'è una immagine, con Lucianone che dice: «Quel gol (il napoli ha perso all'andata per 1-0) possiamo farlo anche al 90'. Non perdiamo la testa.

'Sarò con te', ecco il film sull'anno dello scudetto del napoli - "Tutto ciò che vediamo è veramente accaduto. La storia la conoscete, sapete come va a finire, ma il punto di vista è lo spogliatoio. Vedrete i pensieri dei protagonisti". (ANSA) ...

