“Il Garante Disabili ha un valore enorme per Napoli - ha avuto sede e personale” parla Trapanese

Napoli. L’Agcom, Autorità Garante per le Telecomunicazioni , ha introdotto agevolazioni sui servizi di Telecomunicazioni per i consumatori con Disabili tà: i sordi, i ciechi totali, i ciechi parziali e gli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione. Un provvedimento ha stabilito ... Continua a leggere>>

Ti sei mai sentito escluso? Hai mai escluso qualcuno? Hai mai chiesto all’insegnante come comportarti con un compagno di scuola con Disabilità ? Conosci contesti più inclusivi della scuola ? Sono alcune delle domande del questionario che ha lanciato oggi l’Autorità Garante per l’ infanzia e ... Continua a leggere>>

Abbiamo mostrato al garante dei disabili i video di Fanpage sulle barriere architettoniche, ma il suo ufficio non ha né una sede, né il personale per lavorare.Continua a leggere Continua a leggere>>

SAVA - Miche Sinisi porta il suo 'Amleto' a Sava nell'ambito della rassegna 'APERTA – teatro, tarallucci e vino' - La rappresentazione è in programma sabato, alle 20,30, al Laboratorio Urbano ex Macello. Sarà preceduta da una degustazione di vino locale Nuovo importantissimo appuntamento con il teatro d’autore per ...

Continua a leggere>>

A Napoli il garante dei disabili è senza ufficio a due mesi dalla nomina - Abbiamo mostrato al garante dei disabili i video di Fanpage sulle barriere architettoniche, ma il suo ufficio non ha né una sede, né il personale per ...

Continua a leggere>>

Asp, il lavoro negato agli idonei del concorso per categorie protette. «Contattate tutte le istituzioni, ma ci ignorano» - Ci sono storie tutte siciliane che hanno dell’assurdo, con tanto di risvolti grotteschi in grado di strappare persino un sorriso amaro. Una di queste è quella dei partecipanti al concorso per assisten ...

Continua a leggere>>