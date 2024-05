Mi è dispiaciuta l’assenza | Mara Maionchi replica a Tiziano Ferro

Questa settimana Mara Maionchi , intervistata da Belve , ha parlato del suo rapporto con Tiziano Ferro , sottolineando con amarezza la presunta in gratitudine dell’artista, che lei aveva lanciato agli inizi degli degli anni 2000. Una dichiarazione alla quale Ferro ha risposto subito dopo la messa in ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Secondo me la 'forzatura' di dimagrire era solo perché un ragazzo di 18 anni non era giusto che pesasse così tanto, il fatto di essere robusti non è così salutare. In più, lo spettacolo ha delle esigenze. Io credo non abbia fatto grandi cose 'per forza'". Mara Maionchi torna sulla ...

Continua a leggere>>