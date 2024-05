Borsa | Europa a due velocità dopo Wall Street - Milano +0,13%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si confermano contrastate le principali borse europee mentre gli indici Usa navigano in territorio positivo, assorbita le decisione della Fed di non tagliare i tassi. La migliore è Londra (+0,48%), Madrid guadagna lo 0,2%, mentre riducono il rialzo Francoforte (+0,08%) e(+0,13%) e Parigi (-0,6%) resta in territorio negativo. Un andamento che rispecchia la contrazione degli indici Pmi manifatturieri tanto dell'Eurozona quanto di Italia, Germania e Francia. Risale a 131,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,2 punti al 3,88% e quello tedesco in calo di 0,6 punti al 2,57%. In rialzo il dollaro a 0,935 euro e 0,8 sterline mentre gira in negativo il greggio (Wti -0,27% a 78,79 dollari al barile) a differenza del gas (+5,71% a 30,37 euro al MWh). Acquisti sui bancari Ing (+7,55%)...