Terracina Aggredito dal cane di un 60enne durante la consegna di generi alimentari

(Di giovedì 2 maggio 2024)– Il 30 aprile a(LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti presso l’abitazione di un cittadino classe 64 residente a(LT), ove un cittadino classe 52 anch’egli residente a(LT),ladi, è statodaldi proprietà del. La L'articolo Temporeale Quotidiano.

Ubriaco alla guida provoca un incidente, patente ritirata e denuncia - Nella serata del 29 aprile c.a. a terracina (lt), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà, un cittadino classe 80 residente a San Felice Circeo ( ...

terracina / Guida in stato di ebbrezza, denunciato 20enne di Roccagorga - terracina – Nella mattinata del 28 aprile a terracina (lt), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà, un cittadino 20enne residente a Roccagorga ...

CAP terracina: ecco il codice di avviamento postale di terracina – Il Dunque - terracina è una città costiera incantevole situata nella regione del Lazio, a sud di Roma. Con le sue spiagge dorate, i suoi monumenti storici e la sua atmosfera rilassata, ...

