Roma - enormi palle da tennis sembrano essersi incastrate nelle vetrine dei negozi Sky

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il grandesta arrivando a: è ufficialmente iniziato infatti il countdown verso gli Internazionali BNL d’Italia a, in programma dal 7 al 19 maggio. Per la prima volta, solo su Sky, tutti gli incontri degli Internazionali BNL d’Italia con le partite del tabellone maschile e femminile. Il Masters 1000 di2024 inizierà mercoledì 5 maggio mentre la finale è in programma domenica 19 maggio. Ultimo torneo 1000 della stagione su terra rossa prima del Roland Garros. E' l'81esima edizione degli Internazionali di, la seconda con un format allargato a 96 giocatori nel tabellone principale.Al Foro Italico si ripartirà dal titolo vinto un anno da Daniil Medvedev che in finale vinse contro Holger Rune con un doppio 7-5. Nell'albo d'oro primeggia Rafael Nadal con 10 titoli. Al via degli ...