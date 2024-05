Serena Bortone - sempre più vicina all’addio alla Ra - passa a Canale 5 | ecco dove la vedremo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Cosa succede a? Ultimamente i suoi rapporti con la Rai sono tesissimi e si vocifera che possare a5: ma è vero? In che programma laprossimamente? A quanto pare la conduttrice approderà nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin: nelle ultime ore la notizia è diventata virale! Ma quando...

“All’ora del caffè” con Andrea Cedrola, talento della scrittura e cinematografia italiana - Nuovo appuntamento con il programma condotto da serena Vitolo: "All'ora del caffè". Ospite della puntata, Andrea Cedrola, talento della scrittura e cinematografia italiana ...

Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in TV e streaming in chiaro sulla Rai: le formazioni della partita di Europa League - I giallorossi di De Rossi tornano a sfidare il Bayer Luverkusen di Xabi Alonso, campioni di Germania e imbattuti in stagione, dopo la sfida dello scorso ...

Continua a leggere>>

serena Bortone e le tensioni con la Rai: contrattacco di Mediaset - Dopo le recenti polemiche di serena Bortone con la Rai, la giornalista sbarcherà sulla Mediaset: ecco dove e perché ...

Continua a leggere>>