Come installare Windows 11 gratuitamente

Leggi tutta la notizia su wikitech

(Di giovedì 2 maggio 2024) Puoi scaricare e11 a costo zero, a patto che il tuo dispositivo rispetti i requisiti minimi di sistema definiti da Microsoft e che disponi di una product key11 autentica. In mancanza di una product key valida, il sistema operativo risulterà non attivato e alcune caratteristiche potrebbero risultare limitate. Per attivare11 e renderlo completamente funzionante, è imprescindibile acquistare una licenza.11 gratis con l’Assistente per l’installazione Se disponi già di una copia attivata di10 sul tuo dispositivo, puoi aggiornare a11utilizzando l’Assistente ...