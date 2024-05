Ritiro Daniele Radini Tedeschi | Isola dei Famosi chiude prima?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il momento potrebbe essere maturo per una pausa riflessiva per L'deiche si trova ad affrontare una sfida senza precedenti, con un numero record di ritiri che mettono a dura prova la sua tenuta. L'ultimo naufrago a lasciare l'Honduras è stato, il cuisi aggiunge a una lista già lunga di defezioni in meno di un mese di trasmissione. Dopo Tonia Romano, che non ha fatto in tempo a sbarcare sull'a causa di un malore, dopo quattro giorni dall'inizio della 18esima edizione è stata la volta di Francesca Bergesio. Trascorsi dodici giorni a fare lo stesso ci ha pensato Peppe Di Napoli, preceduto dall'espulsione di Francesco Benigno dopo la rissa con Artura Dainese, e seguito da Pietro Fanelli. Adesso...