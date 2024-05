Barbara D’Urso sul Nove? Arriva la risposta di Discovery

(Di giovedì 2 maggio 2024) Le parole dell’azienda Tutti sulo almeno così si dice. Stando alle ultime news, riportate da Dagospia,avrebbe iniziato a vagliare e considerare l’ipotesi. La conduttrice, lasciata a piedi da un anno da Mediaset, potrebbe approdare sul. In realtà però le cose sarebbero diverse. A smentire l’ipotesi è Davide Maggio. “non ci risulta alcun interesse nei confronti della conduttrice. C’è un di più: dopo il passaggio di Amadeus al, come pensate che il conduttore prenderebbe l’arrivo nella sua nuova casa televisiva di un’artista rappresentata dal suo ex manager, ora diventato acerrimo nemico?”. Non solo il sito ha anche contattato l’editore diper avere una versione dei fatti: “Warner Bros....

Attesa e mistero intorno al futuro di Barbara d'Urso in tv. Orfana di Pomeriggio Cinque, ha già annunciato il ritorno sul piccolo schermo, ma senza dare altri dettagli. In questa stagione tv, ormai agli sgoccioli, la conduttrice si è goduta in maniera totale il ruolo di nonna della piccola ... Continua a leggere>>

Barbara d'Urso potrebbe approdare presto sul Nove : trattative in corso per il pomeriggio del canale di Discovery L'articolo Barbara d’Urso verso il pomeriggio di Nove : trattative in corso con Discovery proviene da Nove lla 2000. Continua a leggere>>

BOOM! Warner Bros. discovery a Davide Maggio: “Smentiamo esistenza di contatti per D’urso” - Che per barbara D’Urso ci sia un progetto bello e chiaro, ve l’abbiamo anticipato su queste pagine. Così come vi abbiamo anticipato che, tuttavia, non v’è alcuna certezza della messa in onda di un ...

Continua a leggere>>

barbara D'Urso al Nove Lucio Presta conferma: «Trattative in corso», ecco il nuovo programma che potrebbe condurre - discovery, che di recente ha annunciato l'arrivo di Amadeus ... delegato Roberto Sergio in un'intervista al quotidiano La Verità: «Nessuna trattativa con barbara d'Urso, non la conosco». Il nuovo ...

Continua a leggere>>

Gigi Marzullo via dalla Rai Il NOVE lo vorrebbe in un programma quotidiano e da Fazio - Cosa rimaneva a barbara D’Urso, se non di tentare la prova del Nove discovery, il canale italiano di Warner Bros, con l’arrivo di Fazio ha attratto una consistente fetta di pubblico andrebbe a ...

Continua a leggere>>