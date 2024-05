Quando torna Tonali - il Newcastle annuncia la fine della squalifica

Riguardo al Caso scommesse, Ameobi ha parlato dell’ex Milan Sandro Tonali e dei dubbi del Newcastle su quanto sapessero i rossoneri Non sono mesi facili per Sandro Tonali. Nei giorni scorsi infatti la FA lo ha deferito per aver scommesso su decine di partite durante la sua esperienza al Newcastle, ...

Continua a leggere>>