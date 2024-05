Fortitudo Bologna | ritirata la maglia numero 20 di Douglas

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Sulla testa del suo popolo, per sempre nei cuori biancoblù. Con una nota odierna dellaarriva una notizia che era nell'aria da qualche giorno: la20 dell'eroe dell'ultimo scudetto Rubén, in attesa di una cerimonia ufficiale, saràe capeggerà al PalaDozza assieme alla 13 del 'Barone' Gary Schull, al quale era già stata intitolata Curva Nannetti. Così il club ha deciso di rendere eterno omaggio alla guardia statunitense, scomparsa lo scorso 12 aprile all'età di 44 anni, che regalò allabiancoblù una delle serate più memorabili della sua storia: il 16 giugno 2005 il suo tiro allo scadere, convalidato all'instant replay dall'arbitro Carmelo Paternicò, chiuse la serie sul parquet di Milano e valse il ...

