La Lazio perde un titolare per la sfida con il Napoli: è ufficiale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella sfida tra Lazio e Sampdoria, la squadra di Maurizio Sarri ha perso un titolare in vista della sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. I biancocelesti rincorrono la Champions League con Roma, Atalanta, Milan e Inter e dovranno fare di tutto per provare a non perdere al Maradona. Squalifica per Lazio Napoli A dieci minuti dal termine della sfida tra Lazio e Sampdoria, Casale ha commesso un fallo nella metà campo dei padroni di casa che gli è costato il cartellino giallo, ammonizione pesante dato che il giocatore ex Verona era diffidato. Squalifica che costringe Casale a rinunciare alla trasferta contro il Napoli, match complicatissimo per la squadra capitolina che non avrà neanche il suo ...

