Il sondaggio politico di lunedì 27 febbraio 2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) - Valori %. sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia ( 4395 non rispondenti) tra il 23 e il 27 febbraio 2023. Il campione ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 febbraio 2023) - Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia ( 4395 non rispondenti) tra il 23 e il 27. Il campione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... targettopoli : SONDAGGIO 'Ammettere Ucraina nella UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia'.… - DoeJohnhdoe : RT @MonicaBergamas9: C'è ancora QUALCUNO in Italia DISPOSTO A CREDERE ai risultati di un SONDAGGIO ? Orma sono solo uno strumento politico… - FRANCEgk40 : RT @MonicaBergamas9: C'è ancora QUALCUNO in Italia DISPOSTO A CREDERE ai risultati di un SONDAGGIO ? Orma sono solo uno strumento politico… - CarloPorro : RT @MonicaBergamas9: C'è ancora QUALCUNO in Italia DISPOSTO A CREDERE ai risultati di un SONDAGGIO ? Orma sono solo uno strumento politico… - Delilah17tw : RT @MonicaBergamas9: C'è ancora QUALCUNO in Italia DISPOSTO A CREDERE ai risultati di un SONDAGGIO ? Orma sono solo uno strumento politico… -