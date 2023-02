Valditara visita scuola italiana in Slovenia: “La comunità scolastica italiana preserva la lingua e l’identità culturale in terra slovena” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato Pirano, comune della Slovenia, durante un viaggio istituzionale nei "luoghi del ricordo" organizzato dal suo dicastero con le istituzioni scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 febbraio 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, hato Pirano, comune della, durante un viaggio istituzionale nei "luoghi del ricordo" organizzato dal suo dicastero con le istituzioni scolastiche. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Valditara visita scuola italiana in Slovenia: “La comunità scolastica italiana preserva la lingua e l’identità cult… - UCIIM_Nazionale : Il Ministro Valditara in visita al “Monumento Foiba di Basovizza” e al Museo di Basovizza, sabato 25 febbraio… - NinaWedding : @claudiocerasa #valditara NON TIN FARE SPAVENTARE STANNO FACENDO TUTTI STO CASINO PER NASCONDERE LA VISITA A #Cospito . - GiusTW : @arch_passarella @G_Valditara Disse il cattivone in occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. V… - arch_passarella : @GiusTW @G_Valditara Vedi ma non guardi. Subito visita oculistica e neurologica. -