Calcio | Serie B | si dimette l' allenatore della Ternana Andreazzoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Terni, 25 feb. - (Adnkronos) - L'Aurelioha rassegnato le dimissioni dopo il ko con il Citta. Lo ha comunicato il presidente Stefano Bandecchi in conferenza stampa: "ha fatto un lavoro importante, un lavoro che poteva andare avanti. È un uomo di, ha detto che la media di un punto a partita non ha senso. Mancano 12 partite alla fine, c'è bisogno di dare una scossa determinante e importante a questa squadra. In virtù di queste cose, lui ha fatto una valutazione particolare e si è dimesso. Nei suoi panni non lo avrei mai fatto. Mi ha anche detto che Lucarelli finora ha fatto un vero e proprio miracolo".