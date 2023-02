Kessié non soddisfatto al Barcellona, vuole l’Inter! Nuovo contatto con l’agente – CdS (Di giovedì 23 febbraio 2023) Franck Kessié non è certo soddisfatto al Barcellona e il ritorno in Italia resta la sua priorità. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter è una possibilità concreta per l’estate, ma servirà uno sforzo da parte degli spagnoli. Nuovo contatto – Franck Kessié, non certo soddisfatto della prima annata con il Barcellona e per il quale il ritorno in Italia rimane la destinazione privilegiata. Si lavora per ridisegnare il futuro, in questi giorni c’è stato un ulteriore contatto con l’agente del giocatore, George Atangana, al lavoro per trovare un’alternativa che riporti l’ivoriano al centro di un progetto. L’Inter è in cima alle priorità, a patto che si lavori a un trasferimento in prestito ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Francknon è certoale il ritorno in Italia resta la sua priorità. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter è una possibilità concreta per l’estate, ma servirà uno sforzo da parte degli spagnoli.– Franck, non certodella prima annata con ile per il quale il ritorno in Italia rimane la destinazione privilegiata. Si lavora per ridisegnare il futuro, in questi giorni c’è stato un ulteriorecondel giocatore, George Atangana, al lavoro per trovare un’alternativa che riporti l’ivoriano al centro di un progetto. L’Inter è in cima alle priorità, a patto che si lavori a un trasferimento in prestito ...

