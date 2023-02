Terremoti | lo studio sulle faglie con la “memoria a lungo termine” e il modello per stimare la probabilità

(Di sabato 11 febbraio 2023) A pochi giorni dal terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria, provocando migliaia di morti e dispersi, emerge sempre più impellente la necessità di sviluppare strumenti e modelli in grado di prevedere con maggiore previsione il rischio che si verifichi una scossa sismica. Un nuovo lavoro condotto dagli scienziati della Northwestern University e descritto sul Bulletin of the Seismological Society of America, potrebbe aprire la strada a una nuova gamma di studi orientati in questa direzione. Il gruppo di sismologi e statisti, guidato da Seth Stein, ha infatti elaborato un nuovo, basato sull’insieme deipassati, che potrebbe semplificare la stima dellache si manifesti una scossa sismica. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ogni anno nel mondo si registrano mediamente 140 ...

L’ospedale da campo, come venne annunciato a suo tempo, sarebbe rimasto a disposizione di qualunque scenario catastrofico. E purtroppo quello scenario si è materializzato con il devastante terremoto ...Fenomeni luminescenti che precedono o accompagnano forti scosse di terremoto. UN FENOMENO NOTO DA SECOLI - Le prime testimonianze risalgono a oltre 2000 anni fa grazie ad una minuziosa descrizione che ...