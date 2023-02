Spread Btp - Bund chiude in calo a 186 punti

Lotrae Bund chiude in calo a 186 punti, rispetto ai 188 punti della vigilia. Stabile il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,22%. . 8 febbraio 2023Chiusura in calo frazionale per lotrae Bund in un contesto di generale rialzo sulla curva dei rendimenti europea. Al termine degli scambi il differenziale di rendimento tra ildecennale benchmark (Isin IT0005518128) e ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 186 punti, rispetto ai 188 punti della vigilia. Stabile il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,22%. (ANSA). (ANSA) ...Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 190 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,23%. (ANSA). (ANSA) ...