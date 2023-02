Il reboot dei Fantastici 4 ha una data di uscita | i dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’hype riguardante ildei4 non fa altro che aumentare. Per ora, non ci sono moltisulla trama e sulla realizzazione, però, nelle ultime ore, è stata fornita una preziosa informazione. Matt Shakman, nei panni di regista, ha, finalmente, svelato ladiufficiale e quella dell’inizio delle riprese. A partire dai primi mesi del 2024, gli attori saliranno sul set per vestire i panni dei loro personaggi mentre, se tutto andrà secondo i piani, il 14 Febbraio 2025, sarà possibile assistere all’arrivo della pellicola nelle maggiori sale cinematografiche. Si tratta di un’attesa moderatamente lunga, ma sembra che il team di sviluppo abbia intenzione di prendersi cura di ognio. Sicuramente, nel frattempo, la curiosità dei fan sarà tenuta sotto ...