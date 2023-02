De Laurentiis pensò di cambiare Spalletti alla fine dell’anno scorso | sapete di cosa lo accusava?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Leggere queste cose adesso fa sorridere, soprattutto perchè ad ora il Napoli appare inscalfibile, senza neppure una crepa né in campo e né fuori dal campo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport però fa notare come non sia sempre stato così: “A maggio, meno di un anno fa, il clima intorno al Napoli non era esattamente come quello che c’è oggi. La piazza era delusa da una squadra che aveva fatto bene nel corso della stagione, ma che sul più bello era venuta a mancare. Il presidente Denon risparmiava stilettate al suo allenatore eseriamente di cambiarlo“. Napoli De(Getty Images)“Certi discorsi oggi fanno quasi sorridere, è chiaramente acqua passata. Aurelio De’ Lucianodi non essersi calato appieno all’interno ...