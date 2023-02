Tiribocchi | Osimhen? Non dovrà mai sentirsi arrivato e conservare questa fame ' '

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Simone, ex attaccante e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "come Air Jordan? Il paragone ci sta tutto, non è nuovo a questi gol, nel caso di ieri è saltato anche controtempo, l’ha presa quando la palla stava già scendendo quindi probabilmente arrivando ancora più in alto. -afferma- Tra l’altro se salti con il terzo tempo puoi anche arrivare a certi picchi ma a gambe unite è stato impressionante. La voglia feroce è il segreto di? E’ un ragazzo esuberante, anche nelle interviste è a disposizione, in campo è passato dall’essere indisciplinato ad essere molto più efficace, fa le stesse cose ma ora usa la testa, prima perdeva molte energie a fare corse a vuoto, a protestare, ora è uno dei migliori attaccanti d’Europa. ...

