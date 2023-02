...30 Sisma Turchia - Siria, nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut 12:23 Gravi danni al porto di Iskendrun, crepe sulle piste di atterraggio delle regioni colpite 12:00, Borrell: "...L'Ue invierà squadre di soccorso dagli Stati membri in Turchia per assistere il Paese dopo ildi magnitudo 7.8 che ha provocato centinaia di morti. "Abbiamo mobilitato più di 10 squadre di ricerca e soccorso", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari, ...

Terremoto in Turchia e Siria: protezione civile Ue, mobilitate dieci ... Servizio Informazione Religiosa

Terremoto, l'Ue: mobilitate squadre di soccorso per la Turchia - Il ... Il Sole 24 ORE

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1600 morti - Putin parla con Assad, in partenza soccorritori russi - Putin parla con Assad, in partenza soccorritori russi RaiNews

Terremoto di magnitudo 7,7 devasta la Turchia e la Siria. Più di 1.300 i morti finora - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Terremoto in Turchia, Erdogan: «Il nostro più grande disastro dal ... ilgazzettino.it

Epicentro nella Turchia meridionale, vicino al confine con la Siria. Il primo sisma è stato di magnitudo 7.8, poi in mattinata altre scosse di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...