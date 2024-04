Ad Aosta un caso montato ad arte per screditarci La cattiva prassi medica è aborto - denuncia ‘Pro Vita & Famiglia’

29 aprile 2024. “La denuncia rilanciata dai media nazionali sulla donna intenzionata ad abortire in un ospedale di Aosta costretta ad ascoltare il battito del feto da presunti volontari pro- Vita si sta rivelando una clamorosa montatura costruita ad arte dalle associazioni abortiste per screditare ... Continua a leggere>>

Giovedì 21 marzo, si è svolta la tappa del Tour itinerante per l'Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è PartecipAzione”, a bordo di un autobus, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il Tour , che sta attraversando venti regioni , si propone di ... Continua a leggere>>

La natura ed i suoi protagonisti in mostra nella cinquantanovesima edizione di Wildlife Photographer of the Year, dal 3 febbraio al 02 giugno 2024, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra. La mostra offre le emozioni che ...

Continua a leggere>>