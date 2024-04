(Di lunedì 29 aprile 2024) Doveva essereè stata, ma non è stata una giornata tranquilla a La. Primain linea, con arrivo a Moncófar che ha premiato la campionessa canadese. Quandolo fa con stile la 35enne della EF Education-Cannondale che l’anno scorso si era imposta nella Parigi-Roubaix. Grazie agli abbuoni la campionessa ungherese Blanka Vas diventa ladella classifica generale. Giornata particolarmente tranquilla a livello altimetrico nella prima fase, con diversi tentativi di fuga (protagoniste anche le italiane Zanardi e Oro) ai quali il gruppo però non ha lasciato spazio. Snodo dellaè stato il GPM di Puerto de l’Oronet: ...

La vuelta Femenina 2024: Alison Jackson vince in volata la seconda tappa, sesta Vettorello. Vas nuova leader - Doveva essere volata e volata è stata, ma non è stata una giornata tranquilla a La vuelta Femenina 2024. Prima tappa in linea, con arrivo a Moncófar che ha premiato la campionessa canadese Alison ...

Continua a leggere>>

Alla vuelta Femenina, subito una sorpresa targata Italia - Si è aperta con un equilibrio assoluto e grande incertezza la vuelta España Femenina by Carrefour.es. Nella prima frazione della corsa a tappe iberica, una cronometro a squadre di 16 chilometri in ...

Continua a leggere>>

vuelta Asturias 2024: Fisher-Black vince la tappa finale, Del Toro conquista la generale - Dominio assoluto della UAE nella vuelta Asturias 2024. Il neozelandese Finn Fisher-Black ha vinto la terza e conclusiva tappa, precedendo il compagno di ...

Continua a leggere>>