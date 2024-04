Finale della nuova Champions League a Milano - Marchetti | Ci sono buone possibilità | San Siro icona del calcio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’Italia sempre più regina delle coppe. Dopo aver portato tre squadre in altrettante finali europee (Inter in, Roma in Europa e Fiorentina in Conference) finendo purtroppo con zero trofei, anche quest’anno il nostrosi sta facendo largo in campo internazionale. Se è vero che Inter e Napoli hanno salutato la massima coppa dalle grandi orecchie agli ottavi, Atalanta e Roma e Fiorentinaancora in corsa per Europa e Conference. Dopo anni bui, una conferma del livello riconquistato dal mondo del pallone azzurro. E questo si può leggere anche nelle parole di Giorgioche ha aperto a un ritornodinel 2026 o nel 2027: "Ci...