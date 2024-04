Il ritorno delle ballerine

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’ultima provocazione di Demna — dopo sacchetti Ikea extra lusso e bracciali scotch — sono leda uomo. La calzatura più odiata dall’universo maschile appare ora in vendita sul sito di Balanciaga a fianco di sneakers e mocassini. Una sovversione stilistica secondo i sostenitori del direttore creativo, un’ennesima scusa per far parlare di sé secondo i detrattori; fatto è che la ballerina è tornata. Marc Jacobs Protagonistapasserelle femminili per la Primavera 2024, la scarpa rasoterra si declina in decine di varianti e colorazioni. Quella di maggior tendenza — già indossata da celebrities come Jennifer Lawrence — è in rete ed è firmata Alaia. Il modello made in Italy, declinato in decine di colorazioni, si ispira alle calzature giapponese. Sempre ispirata dal popolo del Sol Levante, la ballerina Tabi di Maison Margiela è un ...