Brucellosi bufalina - CNA Agroalimentare | Schillaci nomini subito commissario speciale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Caserta. “Il dicastero della Salute deve nominare unper il problema dellache rischia di mettere al tappeto produzioni come la mozzarella, autentico patrimonio nazionale e in particolare della Campania”. A chiederlo è la Cnain una lettera inviata al ministro Orazionella quale si ricorda che fin da gennaio 2023 il Senato votò un ordine del giorno in tal senso e che nel maggio successivo in un incontro pubblico si espresse positivamente sulla stessa soluzione il sottosegretario Marcello Gemmato. “Il problema dellasta mettendo in pericolo la sopravvivenza di numerosi allevamenti in Campania, regione che detiene il 75 per cento del patrimonio bufalino nazionale” ha commentato la presidente di ...