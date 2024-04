Serie D | il Trapani sigla il nuovo record nazionale di punti Siracusa - Vibonese e Reggina certe dei playoff Playout tra San Luca e Locri

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non smette di inanellareilcorsaro per 2-1 a Gioia Tauro. Ventinovesima vittoria per i granata che vanno oltre gli 88del Como, detenendo ufficialmente ilinD quando manca ancora un turno alla conclusione del campionato. Le reti arrivano tutte nella ripresa: Samake e Balla per i granata, rete della bandiera calabrese ad opera di Elia. Netta affermazione...