Giunta - approvati tre documenti d’indirizzo alla progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato tre(Dip) per la messa in sicurezza dalalluvionale e ladelin località Pantano (bacini Vallone Ranaldo e Vallone Casa dell’Acqua), presso il fiume Serretelle (tratto compreso in località Monte Pino) e nell’area compresa tra contrada Imperatore e località Masserie Casiniello. A Pantano la spesa complessiva stimata è di 2,5 milioni di euro, a Monte Pino di 360 mila euro e tra contrada Imperatore e Casiniello di 2 milioni di euro. “Contiamo – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – di intercettare le relative risorse attraverso ...