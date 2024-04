Il calcio è diventato una tortura per il Napoli

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Alla fine della partita Victor Osimhen, steso sul prato si sfila la maschera dal viso come per deporre le armi. Ha giocato una partita di profonda generosità e talento, ma non è stato comunque sufficiente per avere i tre punti in cambio. Non è stato abbastanza per battere la Roma e restare aggrappati alla lotta per qualificarsi in Champions League. Questa è la stagione del: non vincere partite che non si meritano, e non vincere nemmeno le partite che si meritano. STEADY PAYWALL Contro la Roma ilha fatto di tutto per provarci. Ha controllato il piano tattico della sfida, è stato più brillante fisicamente e mentalmente. Ha costruito più occasioni e ne ha subite meno. Ha messo insieme, in totale, 3.88 xG, il doppio dei suoi avversari, ma ha comunque pareggiato.(3.88) 2-2 (1.79) Roma — SerieA xG ...