Isola dei famosi - esplode l’amore tra Khady e Artur | ma spunta un’altra donna

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)deiDainese esempre più vicini? All‘deic’è aria di amore.sembrano sempre più vicini. I due giovani naufraghi negli ultimi giorni hanno iniziato una sorta di frequentazione in Honduras, dove tra un ritiro e l’altro sembra esserci spazio anche perall’. O almeno, per dei primi passi. Negli ultimi giorni i due giovani modellihanno trascorso molto tempo insieme, e in una delle recenti sere si sono gustati l’uno al fianco dell’altra il tramonto mozzafiato su Cayo Cochinos. I due naufraghi sembrano ormai inseparabili, nell’ultima settimana si sono avvicinati ancora di più e venerdì pomeriggio hanno anche ...