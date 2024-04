Spunta la petizione contro la candidatura di Vannacci alle europee | “Parole gravi su studenti disabili”

(Di lunedì 29 aprile 2024) Iniziata ieri, in poche ore ha raccolto migliaia di firme: unaonline chiede che ladel generale Robertoelezionisia ritirata. Il motivo, si legge, è che le sue parole sulle classi differenziali percon disabilità mostrano una mancanza di rispetto per la Costituzione italiana e i diritti umani.

#Nopetegui, quasi 10mila firme per la petizione dei tifosi del Milan contro l'allenatore. E spunta il nome di Antonio Conte - Il tecnico spagnolo sarebbe a un passo dalla panchina rossonera, rivolta sul web: "Non è all'altezza della nostra storia": bocciati anche Fonseca e Van Bommel ...

