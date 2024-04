Tutte le serie tv rinnovate e che vedremo nel 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il futuro delletelevisive è come un filo fragilissimo che può spezzarsi da un momento all’altro, causando rallentamenti e spesso cancellazioni, a volte necessarie e altre sofferte, specie dal pubblico non concorde. Questo è ancor più vero alla luce dello sciopero SAG-AFTRA Hollywoodiano, che ha segnato una pagina di storia attuale, comportando (giustamente) lo stop alla produzione di molti prodotti seriali, da Euphoria – il cui destino è al momento incerto – a Cobra Kai. Nella confusione, facciamo un riepilogo per capire quali sono letvin arrivo nelsulle principali piattaforme streaming. Lein arrivo nel: seconde stagioni Per molte“nuove” il successo è stato immediato, portando alla ...