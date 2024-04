Lite tra vicini di casa culmina in una rissa a colpi di sedie e katana | due feriti e quattro denunciati

Una maxi rissa con lanci di tavoli e sedie si è scatenata nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile a Napoli , in una strada dei Quartieri spagnoli molto nota per la movida serale. Nel video si vede il caos e le botte tra i ragazzi mentre altre persone cercano di fuggire. Una persona è rimasta ... Continua a leggere>>

Momenti di tensione e violenza al termine del primo tempo della sfida di play off di Serie A2 di calcio a 5, durante la partita tra Sulmona Futsal e Terzigno, disputatasi nella città abruzzese nel pomeriggio di oggi, 27 aprile. Il litigio sugli spalti era iniziato a parole ma la situazione è ... Continua a leggere>>

La stella inglese Vunipola semina il panico in un bar: fermato da due colpi di taser e otto poliziotti - A Maiorca Billy, terza linea con 75 presenze in nazionale e vice campione del mondo nel 2019, è stato arrestato dopo una rissa che ha costretto la polizia locale a intervenire con ben otto uomini: ril ...

Continua a leggere>>

Violenta rissa tra vicini di casa, volano sedie e aste di legno. Spunta anche una katana - La rissa era stata segnalata in via Cernaia, a Paderno Dugnano, nel corso della serata di venerdì 26 aprile. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato i resti: sedie rotte, aste di legno e ...

Continua a leggere>>

Billy Vunipola, ex star del rugby inglese, arrestato in Spagna dopo una rissa. Fermato con 2 colpi di taser - L'ex campione della Nazionale inglese era venuto alle mani con i dipendenti di un pub di palma di Maiorca e poi aveva minacciato con bottiglie e sedie i clienti. La nota dei Saracens, sua squadra di c ...

Continua a leggere>>