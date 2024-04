firenze, crollo di via Mariti: manifestazione dei sindacati di base il primo maggio - firenze – Il coordinamento Ogni giorno il Primo maggio, che riunisce le sigle del sindacalismo di base e altri movimenti come il Collettivo di Fabbrica Gkn e l’Assemblea 16 febbraio ha annunciato oggi ...

Continua a leggere>>

crollo via Mariti, sindacati in corteo il 1 maggio: “Basta morti sul lavoro” - firenze, 29 aprile 2024 – Un corteo in occasione del 1 maggio con partenza in via Mariti, davanti al cantiere del supermercato dove il 16 febbraio scorso persero la vita cinque operai in seguito al cr ...

Continua a leggere>>

OSVALDO, A firenze, domenica sarà al Franchi - Daniel Pablo Osvaldo è in Italia e, dopo alcuni giorni a Roma, è a firenze anche e soprattutto per abbracciare le figlie. Il giocatore in questa parentesi italiana di circa un ...

Continua a leggere>>