Bargiggia su Conte | Non è la soluzione a tutto Napoli? Vi dico cosa mi risulta

Le parole di Paolo Bargiggia , esperto di calciomercato, sul futuro di Antonio Conte , che piace sia al Milan che al Napoli Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte . Il tecnico pugliese al momento senza squadra sembra finito nel mirino di numerosi squadre di Serie A, in ... Continua a leggere>>

Il giornalista Paolo Bargiggia a TvPlay ha parlato di quelli che potrebbero essere i prossimi tecnici di Milan e Napoli. I due club hanno un nome in comune a cui stanno guardando, ovvero Antonio Conte. Non sembra, però, essere il favorito dei rossoneri; anche per la panchina azzurra ci sono ...

Continua a leggere>>