Anch’io sono Elly La leader Pd prepara i manifesti con la sua faccia Ma per la sinistra è Meloni che personalizza

(Di lunedì 29 aprile 2024) Udite udite: Giorgiala campagna per le europee. Vuole un referendum sul suo nome. E sul nome di battesimo. Che scandalo. Che “inganno” verso gli elettori (visto che lei a Strasburgo non andrà). E’ partita la litania subito dopo il comizio conclusivo della premier a Pescara. Litania, ovviamente. Del resto i comizi della premier creano sempre uno strascico polemico. Un sovrappiù di bile. Ora perché fa le facce, ora perché fa le vocine, ora perché osa alludere a Report, ora perché dice che il problema delle donne non è farsi chiamare “la presidenta”. E infine adesso perché si candida e chiede al suo popolo di scrivere sulla scheda il nome Giorgia, perché lei è una del popolo e il potere non l’ha cambiata. AncheSchlein si potrà chiamaresulla scheda Ma ciò che è ...

Il voto inutile. meloni-Schlein: una sfida che è pura apparenza - Si candidano ma non per essere elette: la preferenza come un like. Ma c'è qualcosa in più: il voto dichiaratamente vano, con la dissolvenza incorporata, cioè ...

meloni annuncia candidatura alle europee: capolista in tutte le circoscrizioni - meloni ha scherzato sulla sua assenza fisica ... La leader di Fratelli d'Italia ha anche presentato una strategia elettorale personalizzata, chiedendo agli elettori di scrivere il suo nome, "Giorgia", ...

meloni: «Io capolista alle Europee, sulle schede scrivete Giorgia. Cambiamo l'Europa, centrosinistra all'opposizione» - Attesa a Pescara per l'intervento della premier meloni che concluderà la tre-giorni di FdI e probabilmente annuncerà la candidatura alle Europee. Sul palco in ...

