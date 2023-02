Il terremoto in Turchia mille volte più forte di quello ad Amatrice nel 2016

- Un'ecatombe il catastroficodi magnitudo 7.8 alle 4,17del mattino le 2,17 in Italia. La regione più colpita quella di Ganziatep. Bilancio provvisorio: 2650 mortiAtsu, l'ex Chelsea sotto le macerie delinL'ex calciatore ghanese di Chelsea e Newcastle faceva parte della lunga lista di dispersi dopo ilche ha sconvoltoe ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 2.762. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di 3 metri - Medio Oriente Agenzia ANSA

Devastanti scosse di terremoto in Turchia e Siria, oltre 3000 morti. L'Anatolia si sposta di 3 metri - Zelensky offre aiuto alla Turchia colpita dal sisma - Zelensky offre aiuto alla Turchia colpita dal sisma RaiNews

Terremoto Turchia e Siria oggi: oltre 3.000 morti, migliaia sotto le macerie. Sisma registrato in tutto il mon ilgazzettino.it

Terremoto in Turchia, il terribile momento in cui il palazzo si sbriciola in pochi secondi RaiNews

Terremoto in Turchia, il crollo di un palazzo nella citta' di Sanliurfa - Mondo Agenzia ANSA

Il sisma, con magnitudo 7.7, è stato registrato alle 2.17 italiane. Offerte di assistenza da Stati Uniti, Russia e Cina ..."Vicino alle popolazioni colpite dallo spaventoso terremoto in Turchia e in Siria. Le immagini che stanno arrivando in queste ore sono davvero ...