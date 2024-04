Il sistema scolastico italiano e le politiche europee | i documenti internazionali sull’educazione - la formazione e sui diritti dei minori

Kempower rafforza la sua presenza in Italia fornendo all’operatore di trasporto pubblico Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) le sue soluzioni di ricarica in corrente continua per uno dei più grandi depositi di autobus d’Europa, con i suoi 500 mezzi. Il deposito , inaugura to lo scorso ... Continua a leggere>>

Visto che i meriti vanno sempre riconosciuti e che in questo caso non lo sono stati abbastanza, è importante sottolineare che l’idea primigenia della Giornata del Made in Italy, inaugurata ieri in pompa magna al ministero di via Veneto con la mostra di Altagamma ma che in realtà si protrarrà per ...

Continua a leggere>>