I pronostici di lunedì 29 aprile | Serie A - Liga e altri campionati

(Di lunedì 29 aprile 2024) Idi29: ci sono due posticipi inA epiù altre partite in giro per il mondo. Gli ultimi quattro risultati utili consecutivi ottenuti sfidando anche Atalanta, Inter e Juventus hanno rilanciato le ambizioni di salvezza del Cagliari che però non può ancora dormire sonni tranquilli: in caso del tranquillo Genoa servirebbe almeno un pareggio, risultato che potrebbe andare bene anche al Grifone sconfitto in tre delle ultime cinque sfide disputate a Marassi. L’allenatore del Cagliari Ranieri (LaPresse) – IlVeggente.itNellaspagnola vittoria alla portata per il Barcellona che contro il Valencia ha l’occasione di dimenticare la sconfitta subita nel “Clasico” contro il Real Madrid, con tanto di torti arbitrali.altre ...