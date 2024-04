Microsoft 365 Roadmap | Designer Arriva su Word e Altre Novità

(Di lunedì 29 aprile 2024) Benvenuti di nuovo su365Weekly, dove esaminiamo il sito dellaper vedere quali nuove voci sono state aggiunte negli ultimi sette giorni. Per gli utenti disu quasi tutte le piattaforme, sembra che verrà integrato, l’artefice di immagini generato dall’AI di, in qualche … ?

Coca-Cola al cloud con un pizzico di IA: stretto un accordo con microsoft per 1,1 miliardi di dollari - Coca-Cola e microsoft hanno raggiunto un accordo per sfruttare il cloud e i servizi d'intelligenza artificiale di Azure, per un controvalore complessivo di ben 1,1 miliardi. Durerà cinque anni ...

microsoft 365 roadmap: funzionalità di Designer presto su Office - Tra le novità della microsoft 365 roadmap di questa settimana anche alcune funzionalità per microsoft Teams e Outlook.

Designer in Word, con l'aiuto di Copilot - L'intelligenza artificiale generativa di Designer sarà integrata in microsoft Word: il debutto ufficiale è previsto per il mese di giugno.

