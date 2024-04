Correre 42,2 chilometri di maratona non è un' impresa da poco - ma ce la puoi fare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 aprile 2024) La sorprendente ma bellissima verità è che quasi tutti possonouna. Non c'è bisogno di essere un corridore eccezionale. È sufficiente impegnarsi a fondo, avere un po' di perseveranza durante l'allenamento ed è possibile farcela. Tutti sanno che la corsa aiuta a mantenersi in forma, ma sempre più persone si rendono conto dei benefici apportati anche alla salute mentale. È il caso del comico Romesh Ranganathan che si sta allenando per la sua primaa favore della Campaign Against Living Miserably. Nonostante non sia mai stato un corridore, dice che l'allenamento «fa bene alla salute mentale... senti di poterti spingere acose che non hai mai fatto prima». Ranganathan non sbaglia: uno studio ha rilevato che i corridori risultano «significativamente meno depressi» rispetto a chi non fa ...