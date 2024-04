Traffico Roma del 29-04-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto non c’è moltoquesta mattina sulle strade diè quel poco si concentra sulle principali strade in entrata in città come Urbano della A24 dove si sta in fila tra Tor Cervara e la tangenziale ma si incontrano code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ah e poi sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti la polizia locale Ci segnala Inoltre due incidenti con rallentamenti avvenuti rispettivamente in via Anagnina dopo via di Casal Morena direzione centro e in via Prenestina all’altezza di via Paternopoli anche qui direzione centro poi abbiamo una notizia di trasporto pubblico il servizio della linea della metro è momentaneamente sospeso e sostituito da bus nel 38 termini Battistini a causa di un problema tecnico bene Questa è la situazione ...