L’Egitto tenta una mediazione per il cessate il fuoco a Gaza | invita una delegazione israeliana al Cairo

(Di lunedì 29 aprile 2024)prova a sbloccare i negoziati con Israele,ndo unadi Tel Aviv ad andare aloggi, mentre sono in corso le trattative per garantire un accordo per la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, ai quali dovrebbe partecipare anche il movimento estremista palestinese. Il quotidiano del Qatar Al-Arabi Al-Jadid cita fonti egiziane secondo le quali l’invito “mira ad accelerare il processo e fornire i necessari chiarimenti riguardo alle osservazioni che saranno presentate dalladi Hamas che visiterà il”. La stessa fonte sottolinea che “lata sarà autorizzata a fornire risposte alle domande sollevate da Hamas, senza essere autorizzata a prendere decisioni o ...

Israele rinuncia ai colloqui al Cairo su Gaza Israele ha deciso di non inviare una delegazione al Cairo per partecipare ai colloqui sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi da Gaza , come confermato da un funzionario israeliano alla CNN. Il motivo dietro questa decisione è il mancato ... Continua a leggere>>

Gaza, 6 apr. (Adnkronos) - Una delegazione di Hamas si recherà al Cairo domani per discutere gli sviluppi dell'accordo di cessate il fuoco . Lo ha detto ad al Jazeera una fonte di Hamas . La fonte ha riferito che ci sono stati intensi contatti tra il capo di Hamas Ismail Haniyeh e i mediatori per ... Continua a leggere>>

Gaza, 6 apr. (Adnkronos) – Una delegazione di Hamas si recherà al Cairo domani per discutere gli sviluppi dell’accordo di cessate il fuoco . Lo ha detto ad al Jazeera una fonte di Hamas .La fonte ha riferito che ci sono stati intensi contatti tra il capo di Hamas Ismail Haniyeh e i mediatori per ... Continua a leggere>>

Acquista da 0.7€/sett - Israele è pronto ad entrare a Rafah. L'allarme è dal presidente dell'Anp Abu Mazen: «Solo gli Usa possono ancora impedirlo». Ma l'esercito attende il via libera del governo che dipende da almeno due f ...

Continua a leggere>>

Trattative per evitare l’offensiva israeliana su Rafah. Antony Blinken inizia il tour diplomatico in Medio Oriente - Il segretario di Stato americano è arrivato in Arabia Saudita dove incontrerà alti funzionari dei paesi del Golfo persico. Nei prossimi giorni sarà in Israele e in Giordania ...

Continua a leggere>>

Gaza, Hamas apre all'accordo: "Non ci sono grossi problemi". Telefonata Biden-Netanyahu - La delegazione israeliana sarebbe stata invitata a partecipare ai colloqui del cairo in parallelo con la squadra di Hamas “per accelerare il processo”. Blinken in Medio Oriente per la settima visita ...

Continua a leggere>>